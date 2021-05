Si cercano alternative in porta: tra Ospina e Cragno. Ma sul portiere del Cagliari ci sono altre due squadre e il prezzo…

Su Dragowski ci sarebbero club inglesi, tedeschi e anche l’Atalanta avrebbe fatto un sondaggio per lui. Nelle prossime settimane ci sarà da capire quale sarà il destino del portiere polacco della Fiorentina che potrebbe non corrispondere a quello chiesto da Gattuso per la prossima stagione. Le statistiche del resto parlano chiaro: i portieri del Napoli, con la costruzione dal basso chiesta dall’ex allenatore calabrese, hanno messo insieme una media di passaggi riusciti dell’80%, a differenza dell’appena 60% di Dragowski. Tra le possibili alternative future al polacco restano David Ospina, proprio uno dei due portieri avuti da Gattuso a Napoli e Alessio Cragno. Sul portiere del Cagliari c’è anche il Torino e il Lille e costa almeno 15 milioni. A riportarlo è La Nazione in edicola oggi.