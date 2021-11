Si complica il rinnovo di Dragowski: Troppo alta la richiesta del procuratore. Futuro lontano dalla Fiorentina?

Arrivano buone notizie da Bartlomiej Dragowski per la Fiorentina di Vincenzo Italiano: a distanza di più di un mese dall’infortunio rimediato contro il Napoli, l’estremo difensore polacco si è regolarmente allenato in gruppo. Molto probabile, dunque, che torni dal 1’ già contro il Milan al termine della pausa per le Nazionali dopo un’assenza piuttosto lunga per il problema alla coscia.

Da valutare anche il futuro di Dragowski: il contratto del portiere polacco scadrà nel 2023 e la Fiorentina, stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, non riuscirebbe ad avere alcun tipo di contatto costruttivo con il procuratore del giocatore. Il motivo è presto detto: l’entourage del polacco parte da una richiesta di due milioni netti a stagione. Non mancano gli estimatori di Dragowski e ogni giorno che passa è un punto a suo favore: il suo futuro, ad oggi, sembra lontano dalla Fiorentina.