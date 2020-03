Si dimette il Presidente della U.S. Soccer Federation e il merito è anche di Commisso. I motivi e le battaglie in USA che potrebbero essere utili anche per il calcio italiano

Da poco, si è dimesso il Presidente della U.S. Soccer Federation Carlos Cordeiro. Il merito di questa azione, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è anche del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Cordeiro ha pagato i suoi atteggiamenti negativi nei confronti del calcio femminile, battaglia che, invece, Rocco Commisso sta portando avanti sia negli USA che in Italia, come si evince anche dal fatto che a breve la Fiorentina si doterà di un centro sportivo unico sia per gli uomini che per le donne, prima e unica squadra in Italia. Commisso ha una certa forza negli USA e questa stessa forza potrebbe essere molto utile nel portare avanti le sue idee anche per il calcio italiano. Per quanto riguarda gli Usa i suoi obiettivi in questo momento sono quelli di:

1.Ricostituire il Board della Federazione calcistica degli Stati Uniti (USSF) in modo che tutti i membri del calcio americano siano equamente rappresentati.

2. Porre fine ai conflitti d’interesse tra la USSF, la MLS e il SUM. La Federazione (che regola tutti i campionati e prende decisioni su chi è tenuto a giocare nella Divisione 1,2,3 e 4) non deve intrattenere interessi economici con il campionato che essa stessa regolamenta (ovvero la MLS). Il SUM è un organismo di proprietà delle squadre della MLS che gestisce le sponsorizzazioni, i diritti televisivi, gli affitti degli stadi alle squadre nazionali deli Stati Uniti – essenzialmente la maggior parte dei ricavi generati dalla USSF.

3. Istituire le promozioni e le retrocessioni. Con il sistema attuale, i NY Cosmos non potranno mai giocare nella massima serie calcistica statunitense, ovvero la MLS.

4. Sostenere la causa legale intentata dalle calciatrici.