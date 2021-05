Si è conclusa la Serie A Femminile: la classifica finale e tutti i verdetti

Si è conclusa questo pomeriggio la Serie A Femminile con le tre gare di oggi. La Fiorentina Femminile con il successo di ieri sul San Marino per 1-2 si era già aggiudicata il quarto posto (che vale la qualificazione in Supercoppa). La Juventus ha vinto nuovamente lo scudetto e parteciperà alla prossima Champions League insieme al Milan. Retrocedono in Serie B invece il San Marino e il Bari. Questa la classifica finale:

Juventus 60 (Scudetto)

Milan 51 (Champions League)

Sassuolo 50

Fiorentina 38

Roma 37

Empoli 31

Florentia 29

Inter 25

Verona 21

Napoli 14

San Marino Academy 12 (Retrocessa)

Bari 3 (Retrocessa)