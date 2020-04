“Si fa fatica a trovare un giocatore in giro forte come Sottil. Mi domando perché giochi così poco”

Uno dei giocatori giovani più interessanti uscito fuori dal vivaio della Fiorentina è Riccardo Sottil. Uno che però non ha trovato molto spazio nel corso di questa stagione. L’ex attaccante viola, Francesco Flachi, esprime tutta la sua delusione per questa scarsa considerazione nei suoi confronti, attraverso La Nazione: “E’ un esterno puro che se ti guardi in giro non se ne vedono. Si fa fatica a trovare uno come lui che possa giocare alla grande in quella posizione. Sottil è uno dei più forti nel saltare l’uomo e questa è una dote incredibile. Mi domando perché giochi così poco, anche se sicuramente è il modulo della Fiorentina a creargli qualche problema per ottenere una maglia da titolare. Se deve fare tutta la fascia non rende, ma nella fase offensiva è davvero forte”.