Si inserisce un’altra squadra italiana nella corsa a Thiago Silva

Thiago Silva disputerà oggi la sua ultima partita con la maglia dei capitolini, dopodiché sarà libero di accasarsi a qualsiasi squadra. Su di lui ci sono Chelsea e Fiorentina con gli inglesi che sono chiaramente avanti ai viola per quanto riguarda l’ingaggio offerto al giocatore. Nelle ultime ore però è spuntato anche l’interesse del Napoli che, dopo aver visto sfumare l’affare Gabriel, ormai ad un passo dall’Arsenal, vede nell’esperto difensore sudamericano il profilo adatto da accostare a Manolas in vista della stagione del rilancio. A Thiago Silva, sono stati già proposti dal club di ADL un biennale e 5,5 milioni di euro netti a stagione. Non resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più.

