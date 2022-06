“Sì, lo voglio”: Jovic apre al matrimonio con la Fiorentina. Una scelta dettata anche dalla necessità di giocare il prossimo Mondiale

La Fiorentina è ancora in trattativa per Luka Jovic. E’ questa l’ultim’ora di As, che afferma come la società viola abbia scelto il serbo per rinforzare un attacco ancora alla ricerca dell’erede di Vlahovic. Allora stanno continuando i contatti con il Real Madrid, gestiti da Fali Ramadani, agente del giocatore, nonché di Italiano e di Milenkovic. Intanto ha già convinto il suo assistito, che accoglie con piacere l’idea di trascorrere un anno in Serie A. La Fiorentina infatti gli garantirebbe un posto da intoccabile in una squadra molto offensiva, cioè quello che a Jovic manca da tempo: il gol.

Dopo il “sì, lo voglio” del calciatore, manca la formula giusta col Real Madrid. La Fiorentina ha bisogno di un’importante condivisione dello stipendio (che si aggira sui 5 milioni netti) da parte degli spagnoli e i club stanno già lavorando sulla tipologia del trasferimento. Diritto o obbligo di riscatto sono le possibilità. Non è una trattativa facile, ma l’ottimismo sta crescendo nelle ultime ore. Jovic è già pronto, sta solo aspettando la sua nuova destinazione per ritrovare quei minuti che gli servono per andare al Mondiale a novembre.