Si muove qualcosa per il futuro di De Zerbi: C’è anche la Fiorentina

Il futuro di mister Roberto De Zerbi è ancora tutto da decifrare. Nei giorni scorsi c’è stato un botta e risposta a distanza tra il club e il tecnico. Carnevali è stato chiaro: “Siamo contenti del suo operato ma, da politica aziendale, parleremo del rinnovo a fine stagione”. De Zerbi, che non ha ricevuto proposte e non ha rifiutato il rinnovo, è stato altrettanto chiaro: “Sono riconoscente al Sassuolo. La politica aziendale è quella di discutere tutto a fine stagione e allora parleremo del futuro a fine stagione, io non parlerò con nessuna squadra”. Bugia bianca perché non sarà direttamente De Zerbi a parlare con un’altra squadra ma alcuni club hanno già iniziato a tessere la tela.

Intermediari e agenti, stando a quanto appreso da SassuoloNews.net, sono già a lavoro e ci sono i primi contatti per un eventuale futuro a Napoli. Il 20 gennaio vi abbiamo parlato del desiderio del presidente De Laurentiis di rifondare il suo Napoli. Gattuso non è certo della conferma, al club azzurro piace De Zerbi e piacciono anche Boga e Berardi. La strada è ancora lunga, De Zerbi potrebbe anche restare e firmare il rinnovo ma le tentazioni estive non mancheranno. Anche la Fiorentina, che continua a pescare dai neroverdi, ha iniziato a prendere informazioni. E la lista potrebbe allungarsi molto presto. Di sicuro De Zerbi, prima di prendere qualsiasi decisione, ascolterà la proposta del Sassuolo. Ad oggi tutto è ancora in ballo. L’addio non è da escludere, così come la permanenza.