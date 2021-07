MOENA – Dopo la fase tattica incentrata sulla fase difensiva, Italiano ha chiamato in causa gli attaccanti (scesi sul terreno del Benatti) per iniziare ad “attaccare benissimo”, come il tecnico viola vuole.

Azioni velocissime, sovrapposizioni sulle ‘catene’ e tante indicazioni tattiche da parte del mister gigliato. Piccola curiosità; per spiegare i movimenti giusti a Sasha Kokorin, richiamato spesso da Italiano, l’allenatore della Fiorentina si è avvalso dell’aiuto di…Dusan Vlahovic.