Si potrebbe accorciare ancora la lista dei possibili allenatori della Fiorentina: Juric verso il rinnovo del contratto con il Verona

Secondo quanto riporta il sito online Calciohellas.it Ivan Juric e l’Hellas Verona sarebbero molto vicini a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto dell’allenatore croato. Gli sviluppi decisivi ci potrebbero essere già lunedì, quando sul tavolo della trattativa ci sarà un contratto di due anni con opzione per il terzo. Si allontana quindi l’ipotesi di vedere Juric sulla panchina della Fiorentina in prossimo anno.

