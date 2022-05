Si respira l’aria delle grandi occasioni al Franchi in vista di Fiorentina-Roma: ecco l’obiettivo presenze sugli spalti

Ci sarà l’atmosfera delle grandi occasioni al Franchi per Fiorentina-Roma. Come scrive il Corriere dello Sport, l’obiettivo per domani sera è raggiungere le 30mila presenze nell’impianto di Campo di Marte, con 3mila giallorossi che si posizioneranno nel settore ospiti.

La partita il lunedì sera non è la migliore e la più invitante per il pubblico, ma la corsa all’Europa è agli sgoccioli e il match contro la squadra capitolina potrebbe essere decisiva. Inoltre, prima del match ci sarà il saluto del grande ex viola Borja Valero al Franchi, oltre al giro di campo della squadra Primavera con la quarta Coppa Italia vinta consecutivamente.