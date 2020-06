Si riparte da dove avevamo cominciato a sbagliare tutto. Obietttivo: cambiare marcia

Eravamo rimasti alla 26esima giornata del girone di ritorno. Dopo lo stop ripartiamo dal Brescia. Obiettivo: cambiare marcia rispetto all’andata. La gara contro le Rondinelle infatti ha segnato un calo di risultati che ha accompagnato la Fiorentina fino a fine stagione. Dopo il pareggio al Rigamonti e la successiva sconfitta casalinga contro la Lazio (con la squalifica di Ribery) è stato il punto di svolta negativo della stagione viola. Da lì fino a fine girone la Fiorentina ha collezionato la “bellezza” di 8 punti in 12 partite giocate. Passando per la tragica sconfitta a Cagliari, a quella in casa contro il Lecce, fino all’estero di Montella avvenuto a due gare dal giro di boa. Errori da non rifare, perchè la posizione in classifica della Fiorentina è un limbo pericoloso. L’Europa è vicina, ma lo è, purtroppo, anche la zona retrocessione.

0 0 vote Article Rating