Si scalda l’asse Firenze-Bologna? Sul tavolo tre nomi e per la Fiorentina torna di moda Domínguez

La Nazione fa il punto di quello che potrebbe essere il mercato di gennaio della Fiorentina, o almeno lo messo che ci si potrebbe aspettare. Partendo proprio da quest’ultime, arriveranno sicuramente delle cessioni, magari in prestito. I nomi più caldi in uscita sembrano essere quelle dei due centrocampisti viola Maleh e Zurkowski, che in questa prima parte di stagione hanno trovato poco spazio.

Su di loro ci sono gli occhi del Bologna che vuole rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Il discorso, a questo punto, si potrebbe riaprire anche per Nicolás Domínguez, giocatore rossoblù già seguito dai dirigenti della Fiorentina nelle scorse finestre di mercato. Si scalda l’asse Firenze-Bologna?