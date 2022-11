“Si va verso il tempo effettivo, ma è una strada molto pericolosa. Non si può andare avanti così”

I Mondiali in Qatar stanno emanando un verdetto chiaro: recuperi extra-large per contrastare le continue perdite di tempo. Una mossa già anticipata dalle parole di Infantino e Collina. A tal proposito, il giornalista Mario Sconcerti ha espresso la sua opinione a Tuttomercatoweb.com: “Si sta chiaramente andando nella direzione del tempo effettivo. Non ci sono spiegazioni, altrimenti. Potrebbe essere un qualcosa di molto pericoloso“.

E aggiunge: “Ad oggi, non c’è una norma e tutto è in mano alla sola discrezione del direttore di gara. Il tempo effettivo, di per sé, non è uno scandalo, ma servono regole precise: il calcio cambia solo così. Non si può pensare di proseguire così, in una situazione come quella attuale”.