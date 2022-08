Siamo alle solite in Serie A: registro non cambiato, polemiche accese fin dal primo giorno. Due squadre inferocite

Se ne era parlato qualche settimana fa: “Cambieremo registro, l’arbitraggio seguirà lo stile inglese” e dichiarazioni sulla falsariga di queste frasi. È bastato un giorno per smontare letteralmente tutte le buone idee. È ricominciata la Serie A e lo si avverte anche dalle veementi polemiche, che si sono scatenate immediatamente. In Italia come in altri campionati europei, ad esempio in Spagna, ma il nostro calcio, che tanto è stato macchiato nella scorsa stagione da errori arbitrali ed episodi controversi, non sembra aver cambiato registro di una virgola.

Il riferimento è alle due partite delle 18:30. In Milan-Udinese, l’arbitro Marinelli concede un rigore più che discutibile ai rossoneri, sul quale ha parlato anche l’ex direttore di gara Marelli, che non l’avrebbe fischiato. Marino ha rilasciato dichiarazioni al veleno. Così come Giampaolo, allenatore della Sampdoria, che non ha digerito il gol annullato ai blucerchiati a inizio gara contro l’Atalanta. La partita è stata poi vinta dai nerazzurri per 0-2, ma anche quella rete annullata è un episodio da spiegare e studiare.

Insomma, è ricominciato il campionato. Come potevano mancare le polemiche?