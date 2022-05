Una partita, quella tra Sampdoria e Fiorentina, programmata di lunedì e in pieno orario lavorativo. Eppure tutto questo non ha scoraggiato i tifosi viola che andranno a Genova in gran numero. Tanto che qualcuno sta ritirando fuori il “siamo tutti parrucchieri”, citazione dei tifosi romanisti che vennero in gran numero a Firenze nel 2001, anche se fu disposto il posticipo dalla domenica al giorno lavorativo del match contro i viola.

Secondo le ultime stime sono attesi oltre 1700 sostenitori gigliati a Marassi. Un vero e proprio esodo, tenuto conto delle circostanze. Tutta questa gente proverà a spingere la squadra di Vincenzo Italiano verso la conquista di una vittoria che vorrebbe dire matematica certezza del ritorno in Europa.