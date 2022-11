Signorelli: “Duncan è un gran lavoratore. Per il Livorno fu fondamentale”

A tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex direttore sportivo del Livorno Elio Signorelli, intervenendo anche su Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina con un passato anche alla società amaranto:

“Con Spinelli parliamo spesso dei giocatori che son passati da Livorno e che ora sono in alto. Anche Duncan lo abbiamo preso da giovanissimo e per noi è stato determinante, facendo un gol in finale contro l’Empoli per arrivare in Serie A. E’ un ragazzo dedito al lavoro, veniva dall’Inter e si vedeva la sua formazione”.