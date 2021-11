Simeone castiga anche il Napoli e Spalletti rallenta. Lazio a valanga nel “derby” di Lotito. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Stop pesante per il Napoli, che arriva ancora una volta in casa contro il Verona e per Simeone arriva il settimo gol nelle ultime tre gare: 1-1 al Maradona, con le reti del Cholito e di Di Lorenzo e primato a rischio per i partenopei.

La Lazio invece ha vinto agilmente sulla Salernitana in una sorta di derby interno tra proprietà che ruotano intorno alla figura di Lotito: 3-0 deciso dalle reti di Immobile e Pedro nel primo tempo e di Luis Alberto nella ripresa.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 32, Milan 31, Inter 24, Atalanta 22, Lazio 21, Roma 19, Fiorentina, Juventus, Bologna 18, Empoli, Verona 16, Sassuolo, Torino, Udinese 14, Venezia 12, Spezia 11, Sampdoria, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 6.