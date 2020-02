Simeone fa quel che vuole ma il Cagliari pareggia: Cornelius salva il Parma nei minuti di recupero Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finisce in parità il secondo anticipo della 22° giornata si Serie A tra Cagliari e Parma: al novantesimo il risultato finale è 2-2. Passano in vantaggio i padroni di casa con l’ennesima rete di Joao Pedro: cross rasoterra di Simeone e il brasiliano batte Colombi da posizione ravvicinata. Pareggio dei ducali che arriva pochi istanti prima dell’intervallo: é Kucka a intercettare un cross in area locale e a battere Cragno con un tap in. Nel secondo tempo succede di tutto. Prima Joao Pedro sbaglia un calcio di rigore, poi Simeone raddoppia: decisivo Pellegrini nel servire il classico dei gol da centravanti all’ex attaccante della Fiorentina. Finale da batticuore: il Parma tiene sempre viva la partita e al quarto minuto di recupero trova il pareggio con Cornelius.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 51, Inter 48, Lazio 46, Roma 39, Atalanta 38, Cagliari, Parma 32, Milan 31, Bologna 30, Verona 29, Torino, Napoli 27, Fiorentina 25, Udinese 24, Sassuolo 23, Sampdoria 20, Lecce 16, Brescia, Spal, Genoa 15.