Simeone in uscita dal Cagliari. Per lui si fa avanti una squadra inglese… ma i tifosi non lo vogliono!

Potrebbe essere lontano dal Cagliari il futuro di Giovanni Simeone. Il club sardo infatti non disdegna l’idea di cedere l’ex attaccante della Fiorentina, tuttavia l’unica offerta arrivata finora non convince. Stando a quanto riportato da Sky Sport, per Simeone si sarebbe fatto avanti il West Ham che avrebbe offerto un prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto.

Il Cagliari da parte sua non ha apprezzato la proposta, e se le cose rimanessero così potrebbe trattenere Simeone. Con l’appoggio dei tifosi del West Ham, che sui social hanno manifestato il loro dissenso nei confronti del Cholito.