Simeone: “Momenti incredibili con il Cagliari ma poi abbiamo iniziato a perdere. Ma io spero ancora nella Nazionale…”

Ha parlato nelle ultime ore Giovanni Simeone, attaccante che il Cagliari riscatterà dalla Fiorentina la prossima estate, e lo ha fatto in relazione alla sua stagione e alle sue ambizioni: “Cercavo continuità nel Cagliari e i primi sei mesi sono stati molto buoni – ha detto a ESPN – abbiamo vissuto un momento incredibile finché non abbiamo giocato con i grandi e abbiamo iniziato a perdere. In ogni partita del Cagliari penso alla Nazionale. Spero che mi chiamino di nuovo perché ancora ricordo la prima convocazione, un’emozione incredibile. E poi ho debuttato facendo gol. Ora penso solo a giocare bene perché credo che se farò un buon anno, forse potrò avere una nuova possibilità”.

Un’ambizione che però si scontra anche con il timore legato al virus: “Per me il campionato dovrebbe iniziare quando il rischio di contagio è zero. Capisco che l’intero paese stia perdendo denaro ma la salute viene prima di tutto”.