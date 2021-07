Simeone non è imprescindibile nemmeno per il Cagliari: in attacco i sardi puntano tutto su Pavoletti

L’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone non è imprescindibile nemmeno in casa Cagliari. Lo ha fatto capire chiaramente il presidente Tommaso Giulini, che dopo aver parlato di Nainggolan e Nandez ha speso due parole anche sul Cholito: “Pavoletti è l’emblema della nostra salvezza e mi auguro che possa giocare tutte le partite, ma non per questo possiamo dare via a cuor leggero Simeone. Parliamo di un giocatore che nei suoi anni di Serie A è quasi sempre andato in doppia cifra, è un grande valore. Se dovesse arrivare un’offerta adeguata lo cederemo”.