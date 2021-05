Simeone: “Quando arrivai in Italia pensavo di rimanere solo un anno. Futuro? O all’Atletico o in Inghilterra”

Al The Guardian ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, intervenendo anche sulla sua attuale avventura in Italia. Queste le sue parole: “Quando arrivai in Italia pensavo di rimanerci al massimo per un anno, invece sono già 5 anni che sono qui. Qui il calcio è molto tattico, quasi come gli scacchi. Ho dovuto migliorare tanto la mia fase difensiva. In futuro mi piacerebbe giocare nell’Atletico Madrid o in Premier League. Credo in Inghilterra ci sia il calcio migliore per esaltare le mie qualità. Ma un giocatore deve essere sempre pronto a qualsiasi cambiamento”.