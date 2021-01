Simeone rilancia Torreira: l’ex Arsenal non si muove. Contro il Cadice in campo dal 1′ nella vittoria dei colchoneros

Mancano ormai poco più di ventiquattro ore alla fine del calciomercato e difficilmente la Fiorentina affonderà su ulteriori innesti oltre a quelli che già sono arrivati nelle scorse settimane. Le parole di Pradè sono state molto chiare, ma vedremo se nelle ultime ore si presenterà qualche occasione per il club gigliato.

Sicuramente non arriverà il tanto chiacchierato Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal in prestito all’Atletico Madrid. Il Cholo Simeone ha fatto intendere di non voler privarsi della sua pedina nel centrocampo dei colchoneros, tant’è che proprio oggi, nella partita tra Cadice e Atletico Madrid, il regista ex Sampdoria è sceso in campo dal 1′, per scacciare ogni dubbio sulla sua permanenza a Madrid almeno fino alla prossima sessione di mercato.