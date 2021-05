Simy piace a Gattuso: Ecco per quanto la Fiorentina potrebbe accaparrarselo…

La Nazione in edicola oggi si concentra sulle possibili mosse per l’attacco della Fiorentina. Per un investimento meno pesante, i viola guardano con interesse anche verso la pista che porta in Calabria all’attaccante rivelazione dell’ultimo campionato, Simeon Nwankwo Simy. L’attaccante classe 1992, che piace molto a Rino Gattuso, ha una valutazione che sfiora i 10 milioni di euro.