Sirene inglesi per Biraghi, ma la Fiorentina decide di non sedersi al tavolo. L’esterno ha posto le basi per un lungo rapporto coi viola

Nelle ultime ore ci sono stati alcuni rumors di mercato riguardanti il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi. Si è parlato di un interessamento da parte del Nottingham Forest per il terzino sinistro gigliato, che avrebbe messo sul piatto una bella cifra per il giocatore (praticamente 2,5 milioni di euro a stagione) ma non certo per il club viola.

Davanti a questo scenario, l’area tecnica della Fiorentina ha deciso di non sedersi nemmeno al tavolo per trattare con gli inglesi. Oltretutto quella di Nottingham è una destinazione non troppo gradita a Biraghi che, viceversa, ha posto le basi per legarsi a lungo a Firenze, così come detto durante l’ultimo ritiro viola a Moena.