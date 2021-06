Sirene inglesi per Milenkovic: in arrivo alla Fiorentina una nuova offerta

Il futuro di Nikola Milenkovic è ancora tutto da decifrare e stabilire. Il contratto del difensore serbo con la Fiorentina è in scadenza nel 2022 e per il momento non c’è stato alcun segnale degno di nota per il rinnovo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, presto potrebbe tornare alla carica il West Ham, che è arrivato sesto nell’ultima Premier League. Già nel recente mercato di gennaio gli Hammers erano stati vicino a Milenkovic, ma alla fine la Fiorentina decise di non cederlo a metà stagione. Adesso gli inglesi torneranno alla carica con una nuova offerta che, se dovesse accontentare tutti, potrebbe essere quella decisiva.