Sirigu, è la volta buona. La Fiorentina si prepara ad accogliere il portiere in cerca di riscatto. E Terracciano?

Il nome di Salvatore Sirigu non è una novità in casa Fiorentina. Il calciatore del Napoli è vicinissimo a trasferirsi in riva all’Arno in uno scambio che andrà a coinvolgere Gollini. Ormai diversi anni fa infatti, nel 2016, il portiere sardo entrò nel mirino viola prima di passare dalla Francia alla Spagna, dal Psg al Siviglia, tornando poi in Italia l’anno successivo, destinazione Torino. Classe 1987, Sirigu è un portiere di lunghissimo corso, con un palmares ricco e ben 28 presenze con l’Italia. Reduce dalla sfortunata esperienza di Genova, Sirigu ha scelto Napoli per proseguire la propria carriera in una piazza importante.

In Campania le cose non sono andate come Sirigu avrebbe sperato. Nessuna chance di giocarsi il posto col titolarissimo Meret, tornato su ottimi livelli di rendimento. Sirigu ha sentito il bisogno di cambiare aria definendo il prossimo passo a tinte viola col suo procuratore, Giovanni Branchini. Estremo difensore di chiara esperienza, Sirigu è pronto ad arrivare alla Fiorentina per provare a ripartire. L’accordo col Napoli terminerà il prossimo giugno, quindi è da capire con quale formula il calciatore nato a Nuoro si trasferirà alla corte di Commisso.

La gerarchia di Italiano è però chiara: il titolare è Pietro Terracciano. Dopo un’iniziale alternanza con Gollini e le occasioni date al portiere ex Tottenham, le scelte del mister siciliano della Fiorentina sono state insindacabili. Il cospicuo rinnovo siglato da Terracciano solo pochi mesi fa è un altro segnale della scelta fatta dalla dirigenza viola. Non sarà perciò facile per Sirigu ritagliarsi spazio, anche se certamente l’ex Genoa proverà a giocarsi le proprie carte, voglioso di rivalsa.