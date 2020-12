Sissoko: “Juventus e Fiorentina? Non c’è paragone. Vincono i bianconeri stasera e segna Chiesa. Quella viola è una squadra che deve puntare all’Europa e invece…”

Per parlare di Juventus-Fiorentina, Tuttojuve.com ha intervistato il doppio ex Mohamed Sissoko. L’ex centrocampista non ha dubbi su come andrà a finire stasera: “Sarà la stessa sfida di sempre, con la Juve favorita e la Fiorentina che giocherà la partita della vita. I viola nelle ultime partite hanno ritrovato un po’ il ritmo e stanno acquisendo gli schemi di gioco del nuovo mister, ma i bianconeri continueranno la loro striscia favorevole in casa. Non c’è paragone. A mio parere terminerà 2-0 per la Juventus, segnerà Ronaldo e un altro calciatore che non vi dico (sorride ndr)…sarà Chiesa“.

A proposito di Chiesa, Sissoko dichiara: “Per lui sarà una partita molto speciale. D’altronde lo è stata anche per me quando ho affrontato la Juve con la maglia della Fiorentina, con la differenza che Federico ha fatto tutte le giovanili a Firenze ed ha esordito in Serie A proprio con quella maglia. Inizialmente avrà un po’ di pressione, ma ora difende i colori della Juventus“.

Un Sissoko sorpreso della stagione che sta facendo la squadra viola: “Sinceramente non me l’aspettavo così in difficoltà, eppure sono stati acquistati dei giocatori forti e di esperienza. A livello societario con i nuovi investitori non c’è ancora stabilità, per questo speriamo che possa risollevarsi al più presto. La Fiorentina è una squadra che deve puntare all’Europa. Ora invece lotta per la zona salvezza ed è un grande controsenso”.