Situazione in casa Sampdoria: Ekdal ci prova, Giovinco e Sensi a parte. I dubbi di Giampaolo

Mattinata di lavoro per la Sampdoria a Bogliasco di fronte al presidente Marco Lanna e alla dirigenza blucerchiata. In vista del match di lunedì sera contro la Fiorentina mister Giampaolo deve fare i conti con alcune defezioni. Come riporta il sito ufficiale del club ligure, nella giornata di oggi Ekdal ha svolto un primo test con i compagni sul campo, mentre Giovinco e Sensi hanno proseguito a livello individuale con programmi di recupero. C’è ottimismo per quel che riguarda il centrocampista svedese che farà di tutto per scendere in campo lunedì a Marassi.