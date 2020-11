Situazione Pedro: La Fiorentina sta valutando lo scenario a riguardo del brasiliano

Tuttosport si concentra sulla crescita di Pedro che dal suo ritorno in Brasile è letteralmente esploso. Che succederà il 31 dicembre quando scadrà il prestito? Il Flamengo punterebbe a prolungarlo fino al prossimo giugno non potendo disporre della cifra utile ad acquistare il giocatore a titolo definitivo, la Fiorentina starebbe al riguardo facendo più di una valutazione: col rischio di non monetizzare in tempi rapidi e alla luce delle difficoltà mostrate finora in zona-gol (appena 10 fatti, 0 nelle ultime due gare con Roma e Parma, il capocannoniere attuale è un centrocampista, Castrovilli, 4 centri) forse Pedro potrebbe far comodo. Senza contare che i viola si ritroverebbero “in casa” il centravanti che Iachini sognando un bomber alla Belotti aveva chiesto in estate. Sappiamo come è finita: nessun rinforzo è arrivato in attacco, Commisso (che in agosto ha definito l’acquisto di Pedro uno «sbaglio») e i suoi dirigenti hanno preferito rinnovare la fiducia ai giovani Kouamé, Cutrone e Vlahovic a ora a segno solo due volte. La riapertura del mercato a gennaio non è lontana e non a caso hanno ripreso a circolare le voci su Milik e Piatek.

