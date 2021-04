Sky o Dazn? Come seguire la Fiorentina contro l’Atalanta in DIRETTA TV

La Fiorentina torna a giocare in campionato domenica prossima. I viola scenderanno in campo alle 20.45 contro l’Atalanta. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport due (numero 252 del satellite) anche in 4K HDR per i clienti Sky Q.

Per la visione in streaming, anche questa sarà riservata agli abbonati Sky che potranno seguire il match anche su Sky Go, l’app per pc, tablet e smartphone e su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento, sempre legata alla televisione di proprietà di Comcast.

Per chi non potrà accedere ai contenuti a pagamento, ricordiamo anche che ci sarà la diretta testuale di Fiorentinanews.com, con la descrizione in tempo reale delle azioni di gioco, completamente gratuita, molto seguita e con i vostri commenti in presa diretta.