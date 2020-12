All’ultimo minuto la Fiorentina Femminile agguanta gli ottavi di finale di Champions League. Che impresa!!

Che partita, che emozione, che cuore queste ragazze!! Allo scadere Daniela Sabatino trova un gol cercato per tutta la partita grazie a un colpo di testa preciso che finisce nell’angolino alla sinistra di Sladká. Le ragazze guidate da mister Cincotta conquistano il passaggio agli ottavi di finale e rimangono l’unica squadra italiana in Champions League, dopo l’eliminazione di ieri della Juventus.

SLAVIA PRAGA 0-1 FIORENTINA (96′ Sabatino)

97′ – Finisce la partita!! Slavia Praga 0-1 Fiorentina

96′ – RETEEEEEEE!!!! Daniela Sabatino!!! Ci pensa lei allo scadere con un colpo di testa che si insacca e porta la Fiorentina agli ottavi di finale!!

86′ – La Fiorentina tenta il tutto per tutto, tanta confusione in campo. Con lo 0-0 passano le ceche

67′ – Non si sblocca il risultato, con le ragazze viola che continuano a spingere. Troppi però gli errori in fase offensiva

46′ – Ricomincia la partita

45’+1 – Finisce qui il primo tempo!

43′ – Che occasione per la Fiorentina! Sabatino non arriva per un soffio sul pallone crossato dalla sinistra da Bonetti. In campo per il momento una squadra sola

22′ – La Fiorentina gestisce bene la fase di possesso, cercando talvolta di servire Sabatino e Kim, che fino ad ora si sono mostrate pericolose in più di un’occasione

1′ – Comincia la partita!

Slavia Praha (4-2-3-1): Sladká; Jarchovska, Necidová, Pincová, Bartovičová; Persson, Cahynová; Divišová, Krejčiříková, Szewieczková; Kožárová

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger; Zanoli, Tortelli, Quinn, Thøgersen; Mascarello, Breitner, Neto; Bonetti, Sabatino, Kim

La Fiorentina Femminile in campo contro lo Slavia Praga per conquistare gli ottavi di Champions League dopo il pareggio per 2-2 a Firenze. Per passare il turno alle ragazze di Cincotta serve o la vittoria o un pareggio facendo più di tre gol. In caso di parità assoluta (2-2) al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà ai tempi supplementari. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com!