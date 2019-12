Sliding Doors: il bivio di Vlahovic tra una scommessa e la certezza del posto fisso

Sliding Doors, letteralmente Porte Scorrevoli, è il titolo di un film del 1998 con Gwyneth Paltrow dove la protagonista si trova davanti ad un bivio di possibilità. Due diverse strade da poter prendere. Adesso, davanti a quel metrò e a quelle Sliding Doors ci si trova l’attaccante serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic che, complice il cambio di allenatore deve scegliere.

Da una parte c’è l’opzione di restare in viola: infatti dopo un avvio di campionato da scommessa, piano piano si è ricavato lo spazio per giocare anche negli undici proposti da Vincenzo Montella. Col cambio di tecnico e, complici gli infortuni, Vlahovic può crescere ancora, nuovi acquisti permettendo.

Dall’altra parte c’è l’opzione del prestito: andare altrove per giocare sicuramente. Il serbo ha dietro diverse squadre, una su tutte la Spal di Leonardo Semplici, che gli promettono un posto fisso.

Per il giovane è un momento importante della sua carriera ed una seconda parte di campionato in campo è essenziale per continuare la sua crescita in un campionato difficile come la Serie A.