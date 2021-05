Smaila: “Con Gattuso la Fiorentina ha pescato come meglio non poteva. Quella viola è una piazza anche più difficile di Napoli”

Il comico e showman Umberto Smaila ha commentato a ilpallonegonfiato.com l’arrivo sulla panchina della Fiorentina di Rino Gattuso, tecnico al quale è affezionato essendo tifoso milanista: “Penso che con Commisso potrà essere un matrimonio felice, sono entrambi calabresi e si intenderanno almeno sui gusti culinari. Rino è stato adottato dai colori rossoneri, con noi ha vinto tutto. Direi che la Fiorentina ha pescato come meglio non poteva, sarà sicuramente una sfida affascinante per lui. E’ stato un grande giocatore. Come allenatore mi piace, non sono stato felice del suo addio alla panchina del Milan, è arrivato ad un punto dalla qualificazione alla Champions League. A Napoli invece è stato sfortunato. La Fiorentina è una piazza anche più difficile di Napoli”.