Smentita l’offerta del Manchester City per Kane. Scongiurato l’effetto domino su Vlahovic

Come scrive l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, l’offerta del Manchester City per Kane non è avvenuta. Attraverso il suo profilo twitter leggiamo che l’offerta dei citizens per l’attaccante inglese risale a un mese fa ed è stata rifiutata dal Tottenham.

Per adesso dunque sembra scongiurato il rischio di effetto domino che potrebbe ricadere anche sulla Fiorentina. Infatti gli Spurs, in caso di cessione di Kane, avrebbero intenzione di presentare una maxi offerta a Commisso per strappargli Vlahovic. Paratici ha già mostrato grande interesse per l’attaccante serbo, ma l’auspicio è che nelle prossime settimane Barone e Pradè possano trovare l’accordo per il rinnovo del classe ’00, così da scongiurare definitivamente queste fastidiose voci di mercato. Di seguito il tweet del del giornalista di Skysport.

Tottenham are denying rumours about Harry Kane set to join Manchester City. Daniel Levy wants to keep Kane – there’s nothing agreed between clubs. ⚪️ #THFC #MCFC

Manchester City are interested but there’s NO fee agreed. Only bid was one month ago: £100m, turned down. #Kane

