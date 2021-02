Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, la classifica della Fiorentina è tornata preoccupante. Non tanto per il vantaggio sul Cagliari terzultimo, che è di sette punti, ma per la possibilità che il ko di Marassi – nonostante una buona prestazione – possa ulteriormente abbassare il morale della squadra di Prandelli.

In tal senso, venerdì rappresenta uno snodo cruciale per il prosieguo di stagione della Fiorentina. La Viola, infatti, sarà di scena al Franchi contro il lanciatissimo Spezia delle ultime partite alle 18:30: una partita da non sbagliare per nessun motivo. Anche perché alle 20:45 Cagliari e Torino si affronteranno in quello che potrebbe essere benissimo uno spareggio salvezza, se non fosse che ancora mancano sedici partite alla fine del campionato. Vincere e allungare in classifica permetterebbe alla Fiorentina di guardare con serenità al futuro, altrimenti la situazione potrebbe diventare ancora più critica.