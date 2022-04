Sogno argentino

Tre gol, tutti in casa. E adesso di fronte c’è il “Maradona”. Cosa può sognare di più l’argentino della Fiorentina Nico Gonzalez se non realizzare la prima rete in trasferta nello stadio di Napoli? Ci sta già pensando e, dopo aver regalato alla Fiorentina tre punti decisivi contro l’Empoli, vorrebbe fare la differenza anche domenica prossima. Il numero 22 viola è riuscito a unire il cinismo alle sue qualità e ora si candida per essere la freccia in più per lo sprint europeo.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, dopo il centro realizzato con la maglia dell’Argentina contro il Venezuela il 26 marzo, Nico ha ritrovato la rete con la Fiorentina nel derby toscano e si candida per essere uno dei motori in più per correre veloce verso il sogno dell’Europa.