Solamente un brutto spavento

Alla fine, potrebbe essere stato soltanto un brutto spavento. Punti di sutura nella parte posteriore della caviglia sinistra, ma nulla di più, nonostante le parole riportate dal team manager della nazionale polacca avessero fatto temere il peggio. Come rimarca il Corriere dello Sport-Stadio, Krzysztof Piatek resta in ritiro con la Polonia, aspettando così il faccia a faccia con la Svezia per provare a strappare il pass per il Mondiale in Qatar.

Eppure, a Firenze, un pizzico d’ansia c’è ancora. E dire che le premesse erano state incoraggianti, a cominciare dal rigore trasformato dall’attaccante viola, capace con un colpo solo di ristabilire il risultato di parità con la Scozia e di sfatare la maledizione dal dischetto che pareva averlo colpito dal suo ritorno in Italia (2 i penalty sbagliati, anche se uno poi corretto in rete su respinta del portiere).