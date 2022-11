Solo panchina per Dalle Mura nell’Under 21 azzurra: il centrale viola cerca ancora la sua prima presenza

Da un paio di stagioni ormai Christian Dalle Mura girovaga in prestito in Serie B per formarsi definitivamente come calciatore. Il centrale di proprietà della Fiorentina è attualmente alla Spal, dove sta trovando un discreto minutaggio (90 minuti nelle ultime due, sotto la nuova guida De Rossi). Ora il ragazzo è stato chiamato in causa per la prima volta anche da Nicolato in Under 21.

Oggi amichevole per gli azzurrini ad Ancona contro la Germania ma per Dalle Mura solo panchina almeno inizialmente: centrali titolari saranno Ruggeri, Pirola e Cittadini.