Solo un infortunato non recupera in vista dell’Empoli, i dubbi di Italiano sono in difesa

Secondo quanto riportato da Radio Bruno non ci sarà il consueto ritiro pre trasferte della Fiorentina. La squadra viola inoltre si troverà al seguito molti tifosi gigliati che domani saranno presenti al Castellani di Empoli. In vista della partita (e delle convocazioni) tutti recuperati per Italiano tranne Erick Pulgar, ancora acciaccato.

Terracciano sarà ancora una volta titolare, con i dubbi maggiori per l’allenatore viola che riguardano la difesa. Igor o Martinez Quarta al fianco di Milenkovic? A centrocampo Castrovilli in vantaggio su Duncan, Nico Gonzalez pronto per il ritorno da titolare.