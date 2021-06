Sondaggio della Fiorentina per Calhanoglu. I viola sulle tracce del turco

Hakan Calhanoglu può essere il sogno della Fiorentina? Probabilmente si, di quelli irrealizzabili, ma secondo quanto riportato da SportMediaset, il turco potrebbe lasciare il Milan visto il contratto in scadenza ed ha lui stesso aperto ad altre soluzioni per il futuro. I viola hanno effettuato un sondaggio per capire l’eventuale fattibilità dell’affare e conoscere le richieste del giocatore.