Sondaggio esplorativo della Fiorentina per Scamacca, ma il Sassuolo (per ora) non vuole cederlo

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio esplorativo per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo classe 1999 di rientro dall’esperienza al Genoa. Il club neroverde per il momento non prende in considerazione la possibilità di cedere il giocatore, ma la Fiorentina potrebbe accelerare per lui in caso di uscite nel riparto offensivo.