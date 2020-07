Sonetti: “Mi aspettavo di più dalla Fiorentina ma Iachini sta facendo la sua parte”

Il tecnico Nedo Sonetti a Lady Radio ha parlato della situazione in casa Fiorentina a poche ore dal match contro il Cagliari: “Non mi aspettavo un Cagliari davanti alla Fiorentina, ma stanno giocando bene, ed è così. Dalla Fiorentina mi attendevo di più, tra tutte le vicissitudini della squadra, anche se la vittoria a Parma ha dato più sostanza. Qualche punto in più poteva esserci. Hanno provato con Montella, e ora Iachini, che sta facendo la sua parte. Non si deve dare colpa né a Commisso né agli allenatori

0 0 vote Article Rating