Sonetti: “Prandelli sta facendo questo percorso sofferto ma con grande amore. A volte lo sento ed è dispiaciuto perchè…”

L’ex tecnico Nedo Sonetti ha parlato così al TGR Rai: “Prandelli? Mi spiace tanto che si trovi in questa situazione, lui è venuto con grande entusiasmo e con amore perché sta facendo questo percorso sofferto ma con grande amore. Io a volte lo sento e gli dispiace non poter dare le soddisfazioni alla gente di Firenze. La Fiorentina oggi si trova a lottare per la salvezza e la squadra deve capirlo, perché se si entra in campo senza quella determinazione necessaria ad attaccare l’avversario con tutte le forze può divenare un problema”.