Sontuoso Matteo Berrettini: il tennista tifoso della Fiorentina vola in finale a Londra sul prato del Queen’s!

Un giocatore in ascesa veramente prepotente, Matteo Berrettini. Il classe ’96 capitolino, tifoso della Fiorentina, batte con un doppio 6-4 l’australiano Alex De Minaur, numero 22 del ranking Atp, e vola in finale al torneo del Queen’s, a Londra. Su erba Berrettini riesce ad esprimere un gran tennis, e si prende con autorità l’ultimo atto del torneo. L’azzurro non ha perso neppure un set nella competizione, battendo in serie Travaglia, Murray e De Minaur. Ora attende uno tra i mancini Norrie e Shapovalov per giocarsi il titolo del torneo categoria 500. Bravissimo Matteo, cuore viola!