Sorpresa Viviano: Visite programmate con una big del campionato

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, è in rampa di lancio per ritornare ad essere un protagonista del campionato italiano. Secondo quanto scritto dal giornalista Alfredo Pedullà, sarebbero già state programmate le visite mediche con l’Inter per lui. Questo perché il titolare indiscusso nerazzurro, Samir Handanovic, si è procurato un’infrazione al mignolo che non solo gli ha fatto saltare il derby di ieri sera, ma rischia di tenerlo fuori ancora per diverse partite.