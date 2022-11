Sorrentino: “Fiorentina, tieniti stretta Terracciano. I viola erano abituati troppo bene con Vlahovic”

A Radio Toscana ha parlato l’ex portiere Stefano Sorrentino, intervenendo sul tema Fiorentina, in particolare concentrandosi su Pietro Terracciano. Queste le sue parole:

“Io Terracciano me lo terrei stretto. Non è un campione, è vero, ma sono due anni che sta facendo molto bene con la maglia viola. Con lui tra i pali, la squadra gigliata può dormire sonni tranquilli. Credo che, in generale, alla Fiorentina manchi un bomber. Era abituata molto bene con Vlahovic, ma da quando è passato alla Juventus fa un po’ di fatica a trovare la via della rete. Italiano? Mi piace molto come allenatore. Credo che riuscirà a rimettere la squadra sui giusti binari nella seconda parte di stagione”