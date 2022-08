Sorteggi Champions: Girone da incubo per l’Inter, è andata male anche alla Juventus. Milan e Napoli non possono lamentarsi

Giornata di sorteggi per la Champions League con quattro squadre italiane partecipanti alla competizione.

Il Milan, guidato dall’ex allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, era testa di serie ed è stato inserito nel gruppo E, dove affronterà il Chelsea, che è sicuramente un avversario duro, ma anche Salisburgo e Dinamo Zagabria che sono avversari alla portata.

La Juventus era invece in seconda fascia. Ai bianconeri è andata male perché la squadra di Massimiliano Allegri è capitata nel gruppo H dove ci saranno il PSG di Leo Messi e il temibile Benfica. Completa il gruppo il Maccabi Haifa.

Malissimo è andata anche all’Inter, inserita in terza fascia. Per i nerazzurri ci sarà la compagnia nientemeno di Bayern Monaco e Barcellona, oltre che il Viktoria Plzeň.

Infine il Napoli, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, che se la vedrà nel gruppo A con Ajax, Liverpool e Rangers Glasgow.