Sorteggi Europa League: Gasperini evita Barcellona e West Ham. Ai quarti sarà Atalanta-Lipsia

A Nyon alle 13.30 è iniziato il sorteggio per decretare i quarti e le semifinali di Europa League. Nell’urna presente una sola squadra italiana, ovvero l’Atalanta di Gasperini che pesca il Lipsia. Sorteggio tutto sommato positivo per i bergamaschi che evitano le più temibili Barcellona e West Ham, con i tedeschi che, ad oggi, occupano la quarta posizione in classifica in Bundesliga. Di seguito tutte le sfide dei quarti.

Lipsia – ATALANTA

Eintracht – Barcellona

West Ham – Lione

Braga – Rangers